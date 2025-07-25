Более 10 штрафов за загрязнение: В Баку и Сумгайыте наводят порядок на пляжах
В ходе очередных мероприятий, проведённых в прибрежных зонах Хазарского, Гарадагского, Хатаинского районов столицы и города Сумгайыт, были выявлены случаи выброса бытовых отходов за пределы отведённых мест.
Как сообщает 1news.az, об этом заявило Министерство внутренних дел.
Отмечается, что в общей сложности в отношении 14 человек были приняты административные меры сотрудниками полиции за выброс бытовых отходов вне урн.
В Хазарском районе также был выявлен факт незаконного строительства одним лицом в прибрежной охранной зоне, и в отношении этого лица также были приняты административные меры.
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