В Азербайджане подросток подозревается в убийстве матери и бабушки

Житель города Геранбой подозревается в убийстве матери и бабушки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, тела Исмайыловой Лалы Салех гызы, 1978 года рождения, и её матери, Исмайыловой Тамеллы Дилянчи гызы, 1948 года рождения, были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Подросток, подозреваемый в совершении преступления, задержан сотрудниками полиции.

По данному факту в прокуратуре Геранбойского района ведётся расследование.