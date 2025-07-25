Официально: Почему в некоторых районах Баку нет воды

В летний сезон, вследствие резкого повышения температуры воздуха, возрастает потребность в воде.

Для максимального и оптимального удовлетворения этого спроса, а также для минимизации рисков аварий из-за чрезмерной нагрузки на существующие сооружения и водопроводные магистрали, проводятся определенные регулировочные работы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов в ответ на запрос Qafqazinfo о прекращении подачи воды в некоторых районах Баку.

Отмечается, что регулирование режимов в основном затрагивает жилые районы, расположенные на возвышенностях вокруг Баку, которые были хаотично застроены и не предназначались для индивидуального проживания. Существующие постройки на основных водопроводных магистралях и в их охранной зоне также создают дополнительные проблемы при подаче воды в восточную часть города и регулировании режима.

Несмотря на то, что все эти факторы приводят к перебоям в водоснабжении, в настоящее время принимаются интенсивные и системные меры. В целом, в связи с жаркой погодой возникла необходимость изменить режим водоснабжения в достаточно большом количестве районов, которые обеспечиваются водой бесперебойно или по графику.

В настоящее время в Баку подается на 0,3 миллиона кубометров воды больше, чем требуется, в соответствии с летним режимом по источникам и магистральным линиям. Несмотря на это, строения, не соответствующие нормативам, и жилые зоны, препятствующие регулированию линий, серьезно влияют на бесперебойное водоснабжение.

В направлении устранения этих факторов интенсивно продолжается реализация новых проектов по увеличению объемов производства воды на комплексах водозаборных сооружений Джейранбатан, Огуз-Габала-Баку, Кура, являющихся основными поставщиками воды в Баку, а также по строительству водопроводных магистралей и водораспределительных сетей по бассейнам.