Полиция обратилась к участникам дорожного движения

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Управление, в обращении говорится:

«Во время движения по дороге мы несём ответственность не только за скорость, манёвры и соблюдение правил, но и за наше отношение к окружающей среде. К сожалению, в некоторых случаях отходы выбрасываются прямо на дорогу или обочину из салонов транспортных средств.

Нельзя забывать, что такое поведение приводит к следующим негативным последствиям:

Загрязнение дороги — в результате ухудшается не только внешний вид, но и функциональная безопасность дороги.

Пожарная опасность — выброшенный окурок может стать причиной пожара в сухой траве. Это создаёт серьёзный риск для окружающей среды.

Опасность для автомобилей — мелкие кусочки мусора (пластик, стекло и т.д.) могут вызвать скольжение и технические неисправности на дорожном покрытии.

Экологический ущерб — многие выброшенные отходы (особенно пластик) не разлагаются в почве в течение многих лет и наносят вред природе.

Отсутствие общественной ответственности — неуважение к окружающей среде подрывает культурное поведение в обществе.

Давайте не забывать: чистая дорога — это не только красивый вид, но и показатель культуры, сознательности и ответственности.

Окружающая среда — наш общий дом. Давайте беречь её вместе!»