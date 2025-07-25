Полиция обратилась к участникам дорожного движения
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Управление, в обращении говорится:
«Во время движения по дороге мы несём ответственность не только за скорость, манёвры и соблюдение правил, но и за наше отношение к окружающей среде. К сожалению, в некоторых случаях отходы выбрасываются прямо на дорогу или обочину из салонов транспортных средств.
Нельзя забывать, что такое поведение приводит к следующим негативным последствиям:
Загрязнение дороги — в результате ухудшается не только внешний вид, но и функциональная безопасность дороги.
- Пожарная опасность — выброшенный окурок может стать причиной пожара в сухой траве. Это создаёт серьёзный риск для окружающей среды.
- Опасность для автомобилей — мелкие кусочки мусора (пластик, стекло и т.д.) могут вызвать скольжение и технические неисправности на дорожном покрытии.
- Экологический ущерб — многие выброшенные отходы (особенно пластик) не разлагаются в почве в течение многих лет и наносят вред природе.
- Отсутствие общественной ответственности — неуважение к окружающей среде подрывает культурное поведение в обществе.
Давайте не забывать: чистая дорога — это не только красивый вид, но и показатель культуры, сознательности и ответственности.
Окружающая среда — наш общий дом. Давайте беречь её вместе!»