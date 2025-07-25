Пожар начавшийся в Агдаме перекинулся в Ходжавенд - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Пожар из Агдама перекинулся на Ходжавендский район.
Пожар, начавшийся вчера на территории села Гюлаблы Агдамского района, распространился на обширную территорию и перекинулся на село Мирикент Ходжавендского района, передает 1news.az.
Для тушения пожара на место происшествия были привлечены 7 пожарных расчётов (из Агдамского, Агджабединского, Евлахского, Ханкендинского районов), 80 человек личного состава МЧС и 2 вертолёта.
12:30
Пожар, начавшийся на территории сёл Абдал и Гюлаблы Агдамского района, продолжается.
На место происшествия были привлечены бригады, живая сила и техника Пожарной службы МЧС.
В дневное время на территории беспрерывно работали вертолёты. Однако ограниченная видимость, вызванная дымом и туманом, сделала невозможным вмешательство с воздуха.
Следует отметить, что на территорию были привлечены дополнительные силы из соседних районов.
Борьба с огнём продолжается в полную силу.
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