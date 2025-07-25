Какой будет погода в субботу?

26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Утром в отдельных районах полуострова возможны кратковременные осадки. Ветер преимущественно северо-западный, который днём сменится на юго-западный.

Температура воздуха ночью составит 23–27°C, днём — 33–37°C. Атмосферное давление ниже нормы и составляет 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70–75%, днём — 40–45%.

В некоторых районах Азербайджана прогнозируются кратковременные осадки, местами ливни, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах 23–27°C, днём — 35–40°C, в горах ночью — 10–15°C, днём — 22–26°C.