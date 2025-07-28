Найдены тела двух человек, утонувших в Новханах - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

27 июля 2025 года в селе Новханы Абшеронского района из моря в неконтролируемой зоне были извлечены тела двух утонувших человек.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, передаёт 1news.az.

Водолазы-спасатели МЧС извлекли из воды тела Равана Шахин оглу Алиева, 2003 года рождения, и Али Эльшана оглу Джаббарова, 2009 года рождения, и передали их соответствующим органам.

2025/07/27 20:45

На побережье Каспийского моря в Сумгайыта произошел трагический инцидент.

По информации APA, два 15-летних подростка, приехавших из Баку на пляж в Сумгаите, оказались в опасности во время купания в море.

Один из них смог выбраться из воды. Человек, пытавшийся спасти второго подростка, утонул вместе с ним.

Родившийся в 2009 году Али Джаббаров и оказавший ему помощь человек погибли. В данный момент продолжаются поисковые работы.