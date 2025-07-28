Погода на завтра: Азербайджан ждет жара до 40 градусов

29 июля в Азербайджане прогнозируется температура до 40 градусов тепла.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове погода будет преимущественно без осадков. Однако в ночь с 28 на 29 июля и утром возможны кратковременные небольшие дожди в некоторых пригородных зонах.

Умеренный северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит +23-27°C, днём — +32-37°C. Атмосферное давление будет ниже нормы – 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днём 45-55%.

В районах Азербайджана также ожидается в основном сухая погода. Тем не менее, днём в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град, а ночью и утром местами — туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +22-26°C, днём — +35-40°C. В горах ночью ожидается +10-15°C, днём — +22-27°C.