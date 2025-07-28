Внесены изменения в список должностных лиц, обеспеченных спецсвязью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в утвержденный указом от 11 апреля 2019 года список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью.

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

В соответствии с нынешним указом в список таких лиц добавлены заведующие автономными отделами Министерства оборонной промышленности, гендиректор действующего в подчинении Миноборонпрома ЗАО «Холдинг оборонной промышленности «Азерсилах» и его заместители, гендиректор входящего в структуру данного министерства ООО «Cihaz İstehsalat Birliyi».