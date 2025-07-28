На одном из шоссе Баку частично ограничат движение

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана информирует водителей о предстоящих ограничениях движения в Сабаильском районе столицы.

Как передает 1news.az, завтра, 29 июля, с 08:00 до 22:00, на участке Сальянского шоссе — от круга 20-й участок в сторону мечети Биби-Эйбат — будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим движение транспорта на данном отрезке будет частично ограничено. Дорожная полиция призывает водителей быть особенно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям временных знаков. Планируйте маршрут заранее, чтобы избежать неудобств.