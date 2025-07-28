Часть одного из районов Баку временно останется без света

В некоторых частях Хатаинского района Баку произойдут перебои с подачей электроэнергии в связи с проведением укрепительных работ.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило ОАО «Азеришыг».

Отмечено, что сегодня на территории Хатаинского районного управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС) будут проведены укрепительные работы, направленные на предотвращение возможных перегрузок электросетей в условиях жаркой погоды. В связи с этим с 16:00 до 19:00 будет ограничена подача электроэнергии на части улиц Гачага Наби, Лютфизаде, Мазахира Рустамова и Сараево.

После завершения работ упомянутые улицы будут обеспечены более качественным электроснабжением.