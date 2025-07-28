Как отдыхающих заставляют платить за бесплатные пляжи в Баку?

На общественных пляжах Новханы и Бузовна, которые по закону должны быть бесплатными и доступными для всех граждан, процветает нелегальный бизнес.

С отдыхающих требуют плату за вход, ссылаясь на «принадлежность» участков пляжа. Причем «цены» за проход варьируются в зависимости от «мнимых владельцев», которые без обиняков заявляют: «Если не дать денег, не пустим».

Съёмочная группа Baku TV под видом обычных граждан попыталась попасть на пляж и столкнулась с аналогичной ситуацией. На возмущение журналистов один из «хозяев» пляжа дерзко ответил: «Это моя территория, захочу — зонт поставлю вон там, посреди моря, и посажу там клиента».

Однако, как только стало известно, что перед ними журналисты, многие из этих лиц попытались сбежать или спрятаться.

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