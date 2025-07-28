Метро Баку ждёт преображение: Новые станции, удобные переходы и подземная парковка - ВИДЕО

В ближайшие годы жителей и гостей столицы ожидают масштабные изменения в инфраструктуре Бакинского метрополитена.

Особое внимание будет уделено станции «Ичеришехер», которая входит в число наиболее загруженных и популярных среди туристов объектов города.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, сразу за станцией «Ичеришехер» планируется строительство разворотного устройства, позволяющего поездам менять направление движения. Это техническое решение повысит гибкость эксплуатации линии и обеспечит возможность оперативного возврата составов в центр города при необходимости, в том числе в экстренных ситуациях.

Прямо над разворотным механизмом планируется обустройство подземной автомобильной парковки.

Проблема нехватки парковочных мест в историческом центре Баку, особенно в туристический сезон, назрела давно. Новый подземный паркинг поможет разгрузить улицы и создаст дополнительные удобства для автомобилистов.

Существенные изменения коснутся и станции «28 Мая». Согласно проекту, она станет центральным пересадочным узлом. В настоящее время пассажирам приходится преодолевать значительное расстояние по подземному переходу между линиями. Новый прямой соединительный тоннель обеспечит более комфортную, быструю и беспрепятственную пересадку между направлениями.

Кроме того, в рамках новой программы предусмотрено строительство 10 новых станций. Приоритет будет отдан продлению «Зелёной» и «Фиолетовой» линий, что позволит расширить охват городской транспортной сети и равномернее распределить пассажиропотоки.

Подробнее — в видеорепортаже.