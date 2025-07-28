Жестокое убийство в бакинской мечети - ФОТО

В мечети Имама Мухаммеда Садыга Имамзаде, расположенной в посёлке Бюльбюля Сураханского района Баку, было совершено жестокое преступление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, 35-летний Надир Сафаров (1990 года рождения), совершив дневной намаз, решил отдохнуть в предназначенной для этого комнате при мечети.

Во время сна на мужчину было совершено нападение с ножом — ему нанесли 32 колото-резаных раны, в результате чего он скончался на месте.

Сотрудники Управления полиции Сураханского района оперативно задержали подозреваемого — 29-летнего ветерана Отечественной войны Эльвина Мамедова (1996 года рождения).

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.