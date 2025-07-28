Стало известно о состоянии народного артиста Арифа Бабаева

Народный артист Ариф Бабаев находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Как передает 1news.az, об этом АПА сообщил главный врач Центральной клинической больницы, профессор Камран Мусаев.

Он отметил, что лечение пациента продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, 23 июля 2025 года около 17:30 народный артист Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. Сообщается, что пациент был немедленно интубирован и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Вчера вечером его перевезли на машине скорой помощи из Гахской районной центральной больницы в Баку, в Центральную клиническую больницу.