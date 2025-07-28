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В Лерике задержаны наркоторговцы с крупной партией

Фаига Мамедова12:20 - Сегодня
В Лерике задержаны наркоторговцы с крупной партией

Сотрудники Лерикского районного отдела полиции провели операцию против незаконного оборота и сбыта наркотических средств.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий были задержаны 26-летний Мухаммед Шихалиев и Натиг Халилов. У них обнаружено и изъято 20 килограммов марихуаны и 1990 таблеток метадона, содержащих наркотические вещества.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий были задержаны и другие члены наркосети – 24-летний Вургун Гасымлы, 30-летний Рашид Агазаде и 31-летний Эмин Ахмедов, которые, оставив свой автомобиль, пытались скрыться по труднопроходимой местности. При осмотре автомобиля, брошенного этими лицами, также была обнаружена и изъята марихуана. В ходе расследования установлено, что члены наркосети договорились за материальное вознаграждение перевезти наркотические средства и таблетки, приобретенные у гражданина Ирана, на территорию столицы для их дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении М.Шихалиева, Н.Халилова, В.Гасымлы, Р.Агазаде и Э.Ахмедова судом избрана мера пресечения в виде ареста.

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