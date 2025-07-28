Купающиеся лощади на пляже Пиршаги возмутили граждан - ВИДЕО

На пляже Пиршаги выгул лошадей в море вызвал недовольство.

В обращении, поступившем в Oxu.Az, говорится, что такая ситуация создает опасность для отдыхающих, особенно для семей с детьми, передает 1news.az.

Отмечено, что лошадей сначала пускают галопом вдоль пляжа, а затем заводят в море:

«Сначала они скачут по берегу, а потом заводят животных в море. У нас нет возможности спокойно отдохнуть даже в море. Мы не знаем, защищать ли детей от лошадей, скачущих по берегу, или от лошадей, плавающих в воде».

Граждане требуют, чтобы соответствующие органы приняли меры по данному вопросу и обеспечили безопасные условия для отдыха на пляжах.