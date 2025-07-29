Стали известны главные причины участившихся ДТП на дорогах Азербайджана - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Азербайджана выступило с экстренным призывом к водителям в связи с участившимися ДТП, вызванными сонливостью за рулём.

Как передает 1news.az, большинство последних дорожно-транспортных происшествий на республиканских магистралях связаны именно с тем, что водители засыпают за рулем. Только за последний месяц по этой причине было зарегистрировано 21 ДТП, повлекшее за собой гибель и травмы людей.

Анализ происшествий показывает, что в жаркую погоду случаи засыпания за рулем чаще всего фиксируются у водителей, имеющих проблемы со здоровьем, принимающих снотворные препараты, а также у лиц старше 60 лет. В зоне риска также водители, работающие в ночные и длительные смены, совершающие беспрерывные поездки на дальние расстояния, страдающие нарушениями сна, хронической усталостью, а также те, кто не полностью восстановился после употребления алкоголя. Управление автомобилем в таком состоянии многократно увеличивает риск аварии, а последствия, как правило, бывают очень тяжёлыми.

Главное управление Государственной дорожной полиции настоятельно призывает водителей:

Не садиться за руль в утомленном и сонном состоянии.

На транспортных средствах без системы охлаждения отправляться в путь в более прохладные часы.

При поездках на дальние расстояния делать короткие перерывы каждые 2 часа.

Водителям, употреблявшим алкоголь, не управлять автомобилем, пока сохраняется его остаточное действие в организме.

«Помните: мгновенная сонливость за рулем может привести к пожизненному сожалению», – говорится в обращении ГДП.