Президент Азербайджана распорядился выделить 2 млн манатов на ремонт дороги в Лерикском районе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о капитальном ремонте автомобильной дороги Хамармеше–Бибийани в Лерикском районе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, в целях ремонта дороги, соединяющей два населённых пункта с общим числом жителей около 1000 человек, Агентству автомобильных дорог Азербайджана на начальном этапе выделяется 2 миллиона манатов из средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2025 год по линии капитальных инвестиций.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанном объеме. Также Министерству экономики предписано предусмотреть необходимые средства для продолжения ремонта этой дороги в проекте государственного бюджета на 2026 год.

Кроме того, Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.