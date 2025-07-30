«Я одна воспитываю двух дочерей, по ночам работаю курьером» - мама Амины просит о помощи

В редакцию 1news.az повторно обратилась Ульвия Ильясова, отчаявшаяся мать шестилетней Амины. Её маленькая дочь, которая с рождения страдает редким и тяжелым заболеванием, нуждается в срочной помощи неравнодушных людей.

Ульвия рассказала, что Амина появилась на свет с диагнозом spina bifida (расщепление позвоночника). «В возрасте шести месяцев ей провели операцию по устранению spina bifida. Она боролась за жизнь в больнице 48 дней, так как в рану попала инфекция», – вспоминает Ульвия ханум.

С первых дней жизни Амина столкнулась с тяжелыми испытаниями: у ребёнка отсутствует контроль над мочеиспусканием и дефекацией, и естественные потребности она удовлетворяет с помощью подгузников и катетера. После операции на позвоночнике девочка долго не могла ходить. Она прошла длительные курсы физиотерапии и перенесла операцию на ногах, но из-за слабости нервов операция не принесла полного эффекта.

Сейчас Амина носит специально изготовленные ортезы, которые нужно менять каждые полгода. «Из-за отсутствия финансовых средств нам приходилось использовать их дольше положенного срока, и они пришли в негодность», – с горечью отмечает Ульвия.

«Уже два года у неё проблемы с мочевым пузырем и почками. Ей сделали одну операцию, после которой она каждые два месяца проходила лечение стоимостью 700 манатов, но операция оказалась неэффективной. С момента последней операции прошло больше года. Левая почка не развивается, мочевой пузырь не выполняет свои функции», – рассказывает мать.

Ситуация критическая: «Чтобы не потерять и правую почку, ребёнку необходимо лечение за границей, а также операция». Ульвия говорит, что дочь не может терпеть боль, а использование катетера для неё – настоящее мучение из-за постоянных инфекций. Поэтому Амина непрерывно получает лечение как в больнице, так и дома.

Ульвия Ильясова оказалась в крайне сложной ситуации. «Шесть лет, что я замужем, я провела в дороге между домом и больницей», – говорит она. У Ульвии две маленькие дочери, и они живут на съёмной квартире.

«Я никогда ничего ни у кого не просила для себя, но речь идёт о здоровье и будущем моей дочери», – со слезами на глазах признается Ульвия.

«Я одна воспитываю двух дочерей, по ночам работаю курьером, зарабатывая 10 манатов, чтобы мои дети не голодали. Прошу у вас помощи, мне очень тяжело каждый день покупать катетеры, лекарства и подгузники для Амины», - рассказала она сквозь слезы.

Жизнь семьи рухнула год назад: «Когда я пришла домой с работы, застала своего мужа с другой женщиной в нашем доме. Уже год, как мы расстались, я осталась одна, и он не платит алименты».

«Мне нечего дать своему ребёнку поесть, не то что лекарства купить. Амина просит мясо, уже неделю я не могу его ей купить. Она должна есть мясо. Мне не хватает средств на катетеры, лекарства и подгузники», – говорит Ульвия.

Единственная мечта Ульвии – чтобы её дочь могла жить полноценной жизнью: «Я прошу вас, чтобы моя дочь могла ходить, бегать и ходить в школу, как её сверстники, помогите нам собрать 2000 манатов».

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