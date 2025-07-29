Ситуация с водоснабжением в Баку: в чем причина перебоев и когда ждать стабильности

Объединённая служба водоснабжения крупных городов Азербайджана прокомментировала текущую ситуацию с подачей воды в столице.

В связи с резким ростом температуры этим летом и увеличением водопотребления, в Баку был введён режим подачи воды по графику. На сегодняшний день свыше 70% жителей города обеспечены водой в круглосуточном режиме, остальные получают её в течение 4–12 часов в сутки.

Наибольшие сложности наблюдаются в стихийных поселениях с незаконными подключениями — они создают избыточную нагрузку на сеть и способствуют потерям воды.

В ряде районов график подачи был скорректирован (например, с 4 до 3 часов утром и вечером), однако даже в самых отдалённых частях города вода подаётся минимум один раз в день — с 6:00 до 10:00.

Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, реализуются масштабные проекты по модернизации инфраструктуры. На большинстве участков водоснабжение уже удалось стабилизировать.