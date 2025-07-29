Агентство продбезопасности выявило массовые нарушения хранения бутилированной воды в Баку - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана проводят мониторинг торговых сетей и точек реализации продукции в городе Баку.

Как сообщили в пресс-службе агентства, в ходе проверок было выявлено, что в ряде случаев бутилированная питьевая вода различных марок хранится перед магазинами и торговыми павильонами под открытым небом — с нарушением температурного режима, под прямыми солнечными лучами и без соблюдения необходимого расстояния от земли, передает 1news.az.

«В адрес предпринимателей выданы предписания по устранению выявленных нарушений. Контролируется соблюдение условий хранения продукции в соответствии с информацией, указанной на этикетке: в защищённых от прямого солнечного света местах, с соблюдением расстояния от стен и пола, а также установленного температурного режима. Кроме того, с владельцами торговых точек проводятся разъяснительные беседы, в ходе которых им доводятся до сведения нормы действующего законодательства», — отметили в агентстве.

Подчёркивается, что мониторинговые мероприятия продолжаются. В случае повторного выявления подобных нарушений в отношении предпринимателей будут применены меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

«При обнаружении несоответствий в этой сфере потребители могут обратиться на горячую линию агентства по номеру 1003 либо через мобильное приложение E-Qidam», — добавили в ведомстве.