В Шамкире пассажиры такси получили ножевые ранения

Пассажиры такси получили ножевые ранения в Шамкире.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице 20 Января в городе Шамкир, напротив одного из дворцов торжеств.

Сообщается, что ножевые ранения получили Казым Алиев, 2005 года рождения, и его двоюродный брат Субхан Алиев, 1999 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Подозреваемым в нанесении ранений является таксист Эхтирам Гусейнов, 1984 года рождения.

Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту ведется расследование.