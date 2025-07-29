Непотушенный окурок стал причиной пожара в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркие и засушливые летние месяцы.

Как передаёт 1news.az, в обращении говорится:

«Выбрасывание непотушенной сигареты в мусорное ведро или пакет представляет собой явную угрозу возникновения пожара. В жаркие летние дни, когда сохраняется сухая погода, последствия непотушенных сигарет могут привести к более серьёзным возгораниям.

Следует отметить, что один из таких случаев произошёл по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Ашыг Молла Джума, дом 46. В результате предварительного расследования, проведённого инспекторами Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям, установлено, что пожар с материальным ущербом произошёл по вине гражданина, проявившего неосторожность при курении.

Выяснилось, что он выбросил непотушенный окурок в картонные коробки. Несмотря на то, что он попытался потушить сигарету, не убедившись в её полном затухании, покинул место происшествия, что и стало причиной возгорания.

Не исключено, что подобные действия могут повторяться и в других местах, что увеличивает риск возникновения пожаров в различных общественных и потенциально опасных зонах, включая объекты жизнеобеспечения, а также в лесах и природных территориях. С сожалением отмечаем, что, несмотря на широкомасштабные разъяснительные мероприятия, подобные случаи являются показателем всё ещё распространённого легкомысленного поведения граждан.

Учитывая всё вышесказанное, Министерство по чрезвычайным ситуациям ещё раз обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркую и засушливую погоду.

В первую очередь, при курении на открытых территориях необходимо адекватно оценивать пожарную обстановку и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки на землю. Одно незначительное нарушение правил может стать причиной серьёзных и тяжёлых последствий.

Помните: игнорирование правил — угроза вашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!