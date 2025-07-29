Беспредел водителей в Лянкяране: от пляжного лихачества до наркотического опьянения

В Лянкяране сотрудники отдела Государственной дорожной полиции провели задержания двух водителей за серьезные нарушения.

Как передает 1news.az, 27-летний Самик Мустафаев, управлявший автомобилем "ВАЗ 21074", был задержан за автохулиганство на территории пляжа. Его опасные действия создавали угрозу для жизни и здоровья граждан.

В отношении Мустафаева был составлен административный протокол, решением суда он лишен водительских прав на один год и арестован в административном порядке на 20 суток.

Кроме того, был задержан 57-летний Физули Казимов, водитель автомобиля "ВАЗ 2106", который не использовал ремень безопасности. В ходе проверки выяснилось, что Казимов употреблял психотропные вещества.

В отношении него также был составлен административный протокол, и суд приговорил его к административному аресту на 15 суток.