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Ильхам Алиев подписал распоряжение о завершении работ в Мемориальном комплексе в Гяндже

First News Media13:55 - Сегодня
Ильхам Алиев подписал распоряжение о завершении работ в Мемориальном комплексе в Гяндже

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о завершении строительных и монтажных работ в Мемориальном комплексе в городе Гянджа, а также о создании музейной экспозиции.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ направлен на увековечение памяти мирных жителей, погибших в городе Гянджа и других населенных пунктах во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, а также на донесение реалий войны до будущих поколений.

Согласно распоряжению, на завершение строительства Мемориального комплекса и организацию музейной экспозиции выделено 10,5 миллиона манатов из Резервного фонда Президента, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год. Средства направлены в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

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