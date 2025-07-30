В Азербайджане водитель уснул за рулем и попал в ДТП - ВИДЕО

28 июля около 14:44 на 380-м километре трассы Баку–Газах произошло дорожно-транспортное происшествие, причиной которого стало то, что водитель уснул за рулем.

Как сообщили в Главном государственном управлении дорожной полиции, на основании предварительного расследования и показаний водителя было установлено, что Н. Набиев, управлявший автомобилем Mercedes с государственным номерным знаком «77-DH-906», потерял управление из-за того, что уснул за рулем, и врезался в бетонное ограждение, передает 1news.az.

Отмечается, что отсутствие летального исхода в результате этого ДТП является чистой случайностью.

«Ведь большинство подобных аварий часто заканчиваются смертью или серьезными травмами. Нельзя забывать, что дорога не прощает таких ошибок.

Главное государственное управление дорожной полиции еще раз напоминает водителям, что длительное непрерывное движение и сонливость за рулем создают смертельную опасность.

Помните: мгновенное засыпание за рулем может привести к необратимым последствиям», — говорится в сообщении.