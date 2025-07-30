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В детские сады Азербайджана планируют принять более 50 тыс. детей

Фаига Мамедова16:04 - Сегодня
В детские сады Азербайджана планируют принять более 50 тыс. детей

«В 2025–2026 учебном году прогнозируется приём 58,5 тыс. детей в дошкольные образовательные учреждения», — сообщила в ходе брифинга заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Илаха Расулова, передаёт 1news.az.

По её словам, с начала регистрации 18 июля родителям 32 381 ребёнка уже отправлены SMS-уведомления о зачислении в детские сады.

В районах, где нет детских садов или наблюдается высокая плотность населения, для вовлечения детей в систему дошкольного образования действуют альтернативные группы кратковременного пребывания. Эти группы создаются на базе общеобразовательных школ. В 2024–2025 учебном году в 1177 таких группах 18 380 детей в возрасте 3–4 лет занимались ежедневно по 2 часа. Эта модель, внедрённая с 2018 года, важна для занятости женщин, восстановления общинной культуры, вовлечения родителей в учебный процесс и знакомства детей с дошкольным образованием. В 2025–2026 учебном году в рамках этой программы планируется привлечь 25 тыс. детей.

Илаха Расулова также отметила, что в рамках модели частно-государственного партнёрства 24 частных детских сада, из которых два находятся в регионах, присоединились к грантовому проекту, и 1300 детей уже воспользовались этой услугой.

«В рамках проекта государство выделяет 250 манатов в месяц на каждого ребёнка, а оставшуюся часть оплаты вносят родители. Эта модель повышает роль частного сектора в расширении охвата дошкольного образования», — подчеркнула она.

По её словам, в государственных дошкольных учреждениях также проводится процесс оптимизации.

«Закрываются группы без очереди и с малым количеством детей, а в детских садах, где есть потребность, создаются дополнительные группы. На первом этапе благодаря этим мерам дополнительно было зачислено 448 детей. Ожидается, что на втором этапе будет привлечено ещё 500 детей.

Развитие инфраструктуры детских садов также находится в центре внимания. С момента передачи дошкольных образовательных учреждений в ведение Министерства науки и образования было введено в эксплуатацию 14 новых детских садов, а в трёх учреждениях проведён капитальный ремонт. В 2025–2026 учебном году планируется открыть ещё 11 новых детских садов».

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