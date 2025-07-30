 В Азербайджане уволены более 40 заведующих детсадами | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане уволены более 40 заведующих детсадами

Фаига Мамедова16:15 - Сегодня
В Азербайджане уволены более 40 заведующих детсадами

В 150 детских садах создана система качества, ещё 100 будут проверены.

Как сообщает 1news.az, заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли выступил на брифинге, посвященном работе детских садов.

По его словам, Агентство по обеспечению качества в образовании разработало документ о системе качества для дошкольных учреждений. На основе этого документа уже проведен мониторинг в 150 детских садах с целью создания внутренней системы качества.

Сообщается, что в текущем году планируется продолжить мониторинги в 100 дополнительных детских садах.

В ходе плановых проверок, проводимых Агентством и местными органами управления образования, проверяются системы управления, педагогические процессы и административная работа. В результате, с января 2025 года по разным причинам был освобожден от должности 41 заведующий детским садом, а в отношении более 100 заведующих приняты административные меры.

Поделиться:
213

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев подписал распоряжение о завершении работ в Мемориальном комплексе в ...

Общество

В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от ...

Точка зрения

Политический дрейф Армении: Между бегством от России и холодной отстраненностью ...

Общество

В детские сады Азербайджана планируют принять более 50 тыс. детей

Общество

С этой даты движение на трассе Баку-Газах будет частично ограничено

Банк ABB стал официальным партнером футбольного клуба «Карабах»!

В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Позднее поступление детей в школу ограничивает их развитие и социализацию - Госагентство

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Два человека, включая ребенка, утонули на пляже в Пиршага

105-летний университет Азербайджана получит новое, но в то же время привычное название

В Ботаническом саду змея ужалила 7-летнего ребенка

В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств

Последние новости

С этой даты движение на трассе Баку-Газах будет частично ограничено

Сегодня, 17:10

Азербайджанские паралимпийцы завоевали 22 медали в первой половине 2025 года – ФОТО

Сегодня, 17:08

Банк ABB стал официальным партнером футбольного клуба «Карабах»!

Сегодня, 17:00

«Реал» объявил, что Мбаппе будет играть за клуб под 10-м номером - ФОТО

Сегодня, 16:55

В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:40

Политический дрейф Армении: Между бегством от России и холодной отстраненностью Запада

Сегодня, 16:25

Позднее поступление детей в школу ограничивает их развитие и социализацию - Госагентство

Сегодня, 16:18

В Азербайджане уволены более 40 заведующих детсадами

Сегодня, 16:15

Австралия запретит YouTube детям младше 16 лет

Сегодня, 16:08

В детские сады Азербайджана планируют принять более 50 тыс. детей

Сегодня, 16:04

В Армении надеются на развитие сотрудничества с США

Сегодня, 15:50

«Я одна воспитываю двух дочерей, по ночам работаю курьером» - мама Амины просит о помощи

Сегодня, 15:45

Минэнерго Турции обнародовал объем выявленных запасов нефти

Сегодня, 15:40

Габил Мамедов заочно приговорен к 16 годам лишения свободы

Сегодня, 15:35

В Азербайджане выросли тарифы на отопление

Сегодня, 15:27

В Азербайджане водитель уснул за рулем и попал в ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 15:20

Захарова: СБУ готовит провокации против граждан и объектов Азербайджана в РФ

Сегодня, 15:12

Азербайджанских артистов атаковали хакеры - ФОТО

Сегодня, 15:10

Полиция борется с мусором на побережье Каспия: десятки оштрафованы

Сегодня, 14:45

Совбез Турции обсудит мирный процесс между Баку и Иреваном

Сегодня, 14:25
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45