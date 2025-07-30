В Азербайджане уволены более 40 заведующих детсадами

В 150 детских садах создана система качества, ещё 100 будут проверены.

Как сообщает 1news.az, заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли выступил на брифинге, посвященном работе детских садов.

По его словам, Агентство по обеспечению качества в образовании разработало документ о системе качества для дошкольных учреждений. На основе этого документа уже проведен мониторинг в 150 детских садах с целью создания внутренней системы качества.

Сообщается, что в текущем году планируется продолжить мониторинги в 100 дополнительных детских садах.

В ходе плановых проверок, проводимых Агентством и местными органами управления образования, проверяются системы управления, педагогические процессы и административная работа. В результате, с января 2025 года по разным причинам был освобожден от должности 41 заведующий детским садом, а в отношении более 100 заведующих приняты административные меры.