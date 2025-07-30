 Катавшийся на роликах молодой человек устроил опасные манёвры между машинами в центре города | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Катавшийся на роликах молодой человек устроил опасные манёвры между машинами в центре города

Фаига Мамедова17:41 - Сегодня
Катавшийся на роликах молодой человек устроил опасные манёвры между машинами в центре города

Молодой человек, катавшийся на роликах по проезжей части одной из центральных улиц столицы, создал серьёзную угрозу безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел на улице Мирзааги Алиева в Ясамальском районе. Молодой человек выполнял опасные манёвры на проспекте с интенсивным движением, катаясь рядом с автомобилями и подвергая риску как свою жизнь, так и безопасность других участников дорожного движения.

На кадрах отчётливо видно, что роллер грубо нарушает правила дорожного движения, передвигаясь по центру проезжей части вместо того, чтобы использовать предназначенные для пешеходов и велосипедистов дорожки. Подобное поведение могло в любой момент спровоцировать ДТП.

Стоит отметить, что такие случаи на оживлённых дорогах столицы создают серьёзную опасность не только для водителей, но и для самих нарушителей. Специалисты подчёркивают, что ролики и другие средства индивидуальной мобильности должны использоваться исключительно в специально отведённых для этого парках и на велодорожках.

Поделиться:
346

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев подписал распоряжение о завершении работ в Мемориальном комплексе в ...

Политика

СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО

Политика

Председатель Милли Меджлиса председательствовала на общих дискуссиях VI ...

Общество

В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от ...

Общество

Вынесен приговор «Шляпе Захиду», обвиняемому в присвоении 42 млн манатов

Катавшийся на роликах молодой человек устроил опасные манёвры между машинами в центре города

В соцсетях и WhatsApp распространяются фальшивые объявления о работе от имени Минтруда

Посольство Азербайджана в России дало разъяснение по поводу ситуации с дочерью звезды фильма «Fəryad»

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Стало известно, где будет располагаться подземная парковка у станции метро «Ичеришехер»

В Ботаническом саду змея ужалила 7-летнего ребенка

Найдены тела двух человек, утонувших в Новханах - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Названа причина отключения воды в некоторых районах Баку

Последние новости

Лига чемпионов: Стартовал ответный матч «Карабаха» против «Шелбурна»

Сегодня, 20:20

В Великобритании избран первый архиепископ - женщина

Сегодня, 20:01

СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:48

Вынесен приговор «Шляпе Захиду», обвиняемому в присвоении 42 млн манатов

Сегодня, 19:45

Сахиба Гафарова - Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура вносит существенный вклад в успешное осуществление ЦУР

Сегодня, 19:15

Азербайджан входит в мировой топ-10 по дзюдо

Сегодня, 19:00

Председатель Милли Меджлиса председательствовала на общих дискуссиях VI Всемирной конференции спикеров парламентов

Сегодня, 18:45

​​​​​​​Культовая романтическая комедия «Свадьба лучшего друга» получит продолжение - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Делегации стран Европы бойкотировали речь Матвиенко в Женеве - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Тайфун «Ко-Мэй» во второй раз обрушился на Китай: эвакуированы тысячи жителей

Сегодня, 17:54

Катавшийся на роликах молодой человек устроил опасные манёвры между машинами в центре города

Сегодня, 17:41

В соцсетях и WhatsApp распространяются фальшивые объявления о работе от имени Минтруда

Сегодня, 17:36

Посольство Азербайджана в России дало разъяснение по поводу ситуации с дочерью звезды фильма «Fəryad»

Сегодня, 17:23

Генпрокуратура разъяснила, как рассматриваются жалобы на бытовое насилие

Сегодня, 17:20

С этой даты движение на трассе Баку-Газах будет частично ограничено

Сегодня, 17:10

Азербайджанские паралимпийцы завоевали 22 медали в первой половине 2025 года – ФОТО

Сегодня, 17:08

Банк ABB стал официальным партнером футбольного клуба «Карабах»!

Сегодня, 17:00

«Реал» объявил, что Мбаппе будет играть за клуб под 10-м номером - ФОТО

Сегодня, 16:55

В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:40

Политический дрейф Армении: Между бегством от России и холодной отстраненностью Запада

Сегодня, 16:25
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45