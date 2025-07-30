Катавшийся на роликах молодой человек устроил опасные манёвры между машинами в центре города

Молодой человек, катавшийся на роликах по проезжей части одной из центральных улиц столицы, создал серьёзную угрозу безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел на улице Мирзааги Алиева в Ясамальском районе. Молодой человек выполнял опасные манёвры на проспекте с интенсивным движением, катаясь рядом с автомобилями и подвергая риску как свою жизнь, так и безопасность других участников дорожного движения.

На кадрах отчётливо видно, что роллер грубо нарушает правила дорожного движения, передвигаясь по центру проезжей части вместо того, чтобы использовать предназначенные для пешеходов и велосипедистов дорожки. Подобное поведение могло в любой момент спровоцировать ДТП.

Стоит отметить, что такие случаи на оживлённых дорогах столицы создают серьёзную опасность не только для водителей, но и для самих нарушителей. Специалисты подчёркивают, что ролики и другие средства индивидуальной мобильности должны использоваться исключительно в специально отведённых для этого парках и на велодорожках.