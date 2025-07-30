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Вафадар Мисиров: «Для абитуриентов, желающих выбрать профессию, создана возможность бесплатного психологического тестирования»

Фаига Мамедова10:38 - Сегодня
Вафадар Мисиров: «Для абитуриентов, желающих выбрать профессию, создана возможность бесплатного психологического тестирования»

«На выставке высших учебных заведений в Государственном экзаменационном центре создана возможность бесплатного использования психологических тестов для выбора профессии», — заявил руководитель аппарата Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Вафадар Мисиров, сообщает 1news.az.

Он отметил, что, в отличие от предыдущих лет, на нынешней выставке пятый этаж здания специально выделен для проведения психологических тестов.

«Абитуриенты смогут воспользоваться этими тестами совершенно бесплатно. Результаты тестов позволят им принять более реалистичные решения при выборе специальности. С помощью этих тестов они смогут определить, в какой области они смогут добиться наибольшего успеха и быть наиболее полезными в будущем».

Вафадар Мисиров отметил, что это нововведение является одним из главных преимуществ выставки.

«Кроме того, в выставке принимают участие университеты и соответствующие учреждения. Уже зарегистрировалось около 3 тыс. посетителей, и процесс регистрации будет продолжаться в течение трех дней».

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