В Лянкяране приостановили работу консервного цеха - ФОТО

В селе Дигях Лянкяранского района проведена внеплановая проверка цеха по консервированию фруктов и овощей, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Валеху Исе Рагиф оглу.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

В ходе проверки было установлено, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние предприятия неудовлетворительное, не соблюдался принцип технологической последовательности, а на банках с консервированными овощами отсутствовала маркировка.

В соответствии с требованиями законодательства деятельность предприятия была приостановлена до устранения выявленных недостатков, а в отношении владельца составлен административный протокол.