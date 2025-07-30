 Какие меры принимаются в отношении нарушителей правил экзамена? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Какие меры принимаются в отношении нарушителей правил экзамена?

Фаига Мамедова11:32 - Сегодня
Какие меры принимаются в отношении нарушителей правил экзамена?

В связи с распространением в социальных сетях информации о разоблачении лиц, нарушающих правила проведения экзаменов, выступил руководитель аппарата Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Вафадар Мисиров.

На церемонии открытия выставки высших учебных заведений он заявил журналистам, что ГЭЦ всегда принимает необходимые меры для обеспечения прозрачности экзаменов, сообщает 1news.az.

«После завершения экзаменов результаты публикуются в официальном пресс-релизе. В отношении лиц, нарушивших правила, принимаются меры, независимо от времени и места. Уже направлено обращение в правоохранительные органы, и несколько абитуриентов привлечены к следствию. Дополнительная информация будет предоставлена общественности после завершения процесса», — сказал В.Мисиров.

Поделиться:
270

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день июля?

Политика

Глава Минэнерго Турции обнародовал дату начала поставок азербайджанского газа в ...

Общество

Суд не изменил меру пресечения сыну Шахина Шихлинского, сам лидер диаспоры в ...

Общество

Важное предупреждение: Узерлик может привести к уголовной ответственности в ...

Общество

В Азербайджане живут 276 долгожителей

Пассажир «Мерседеса» в Баку высунул ноги из окна на ходу - ВИДЕО

Какой будет погода в Баку в последний день июля?

В Варшаве совершено расистское нападение на азербайджанского студента

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Азербайджан ждёт пик температуры 30 июля

Набравший 700 баллов ученик: «До экзамена у меня не было телефона»

В Азербайджане принят новый государственный стандарт в области ИИ

Найдены тела двух человек, утонувших в Новханах - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Азербайджане живут 276 долгожителей

Сегодня, 13:43

Глава Минэнерго Турции обнародовал дату начала поставок азербайджанского газа в Сирию

Сегодня, 13:30

В ChatGPT появился бесплатный режим репетитора

Сегодня, 13:25

Пассажир «Мерседеса» в Баку высунул ноги из окна на ходу - ВИДЕО

Сегодня, 13:15

Какой будет погода в Баку в последний день июля?

Сегодня, 13:00

В Варшаве совершено расистское нападение на азербайджанского студента

Сегодня, 12:25

В Ташкенте пройдет встреча высокого уровня Азербайджана, Узбекистана и Европы

Сегодня, 12:20

Суд не изменил меру пресечения сыну Шахина Шихлинского, сам лидер диаспоры в розыске

Сегодня, 12:13

Крупная партия наркотиков перехвачена на азербайджано-иранской границе

Сегодня, 12:11

Важное предупреждение: Узерлик может привести к уголовной ответственности в некоторых странах

Сегодня, 12:05

Сомалиленд предложил США военную базу и ресурсы в обмен на признание

Сегодня, 11:55

В Японии на берег выбросило четырех китов

Сегодня, 11:40

Какие меры принимаются в отношении нарушителей правил экзамена?

Сегодня, 11:32

Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко

Сегодня, 11:27

На Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:13

В Лянкяране приостановили работу консервного цеха - ФОТО

Сегодня, 11:10

Трамп разрешит украинским беженцам оставаться в США до конца конфликта

Сегодня, 11:00

В Сети появились редкие архивные кадры Бриллиант Дадашевой - ВИДЕО

Сегодня, 10:57

Канада изучает вопрос признания Палестины

Сегодня, 10:53

На побережье Гавайев обрушилось цунами

Сегодня, 10:43
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45