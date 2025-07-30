Какие меры принимаются в отношении нарушителей правил экзамена?

В связи с распространением в социальных сетях информации о разоблачении лиц, нарушающих правила проведения экзаменов, выступил руководитель аппарата Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Вафадар Мисиров.

На церемонии открытия выставки высших учебных заведений он заявил журналистам, что ГЭЦ всегда принимает необходимые меры для обеспечения прозрачности экзаменов, сообщает 1news.az.

«После завершения экзаменов результаты публикуются в официальном пресс-релизе. В отношении лиц, нарушивших правила, принимаются меры, независимо от времени и места. Уже направлено обращение в правоохранительные органы, и несколько абитуриентов привлечены к следствию. Дополнительная информация будет предоставлена общественности после завершения процесса», — сказал В.Мисиров.