Крупная партия наркотиков перехвачена на азербайджано-иранской границе

Службой пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) на территории пограничного отряда «Лянкяран» пресечено нарушение государственной границы со стороны Ирана.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила ГПС.

В результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий на территории службы было обнаружено и изъято 17 килограммов 450 граммов наркотических средств (11 кг 450 г марихуаны, 6 кг гашиша) и 4950 таблеток наркотического вещества «Метадон М-40».