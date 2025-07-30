В Варшаве совершено расистское нападение на азербайджанского студента

Азербайджанский студент Ибрагим Талышинский, проживающий в Польше, сообщил в социальных сетях о нападении, произошедшем в Варшаве.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошёл всего в нескольких сотнях метров от его дома, когда группа из 10–15 человек, предположительно с расистскими мотивами, неожиданно атаковала его и его друзей, применив перцовый газ.

Пострадавшие испытывали сильные затруднения с дыханием и временно утратили возможность открыть глаза. Злоумышленники скрылись до прибытия полиции и скорой помощи.

«Медики сообщили, что не могут доставить нас в больницу из-за последствий применения перцового газа, и оказали только первую помощь на месте», — написал Талышинский.

После нападения один из друзей Ибрагима, гражданин Турции, оперативно связался с посольством своей страны и международной горячей линией для турецких граждан, получив быстрый отклик. В то же время, попытки самого Талышинский дозвониться до посольства Азербайджана в Польше успехом не увенчались.

По словам студента, изначально поведение польских полицейских было грубым, однако оно заметно изменилось после звонка его друга в турецкое посольство.

«После звонка сотрудники полиции стали вести себя мягче, но возникло ощущение, что они стараются замять ситуацию. Жалобы на действия местных властей будут направлены в соответствующие инстанции», — отметил он.

Следует также отметить, что после случившегося Ибрагим обратился в больницу, где врачи установили, что в результате нападения он навсегда утратил около 7% зрения.