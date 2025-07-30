Пассажир «Мерседеса» в Баку высунул ноги из окна на ходу - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) провело расследование инцидента, запечатлённого на видео и распространённого в СМИ, где пассажир автомобиля Mercedes во время движения высунул ноги из окна.

Как передает 1news.az, в ходе расследования были установлены и вызваны водитель Анар Садыхзаде и пассажир Фарид Микаилов. С ними была проведена профилактическая беседа, а за нарушение правил к ним применили меры, предусмотренные законодательством.

ГУГДП напоминает, что такое безответственное поведение создает угрозу не только для жизни и здоровья людей в салоне автомобиля, но и для других участников дорожного движения. Требования закона обязательны для всех: и для водителей, и для пассажиров. Каждый участник движения должен заботиться о своей личной безопасности.