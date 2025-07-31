МЧС предупреждает о возросшей опасности пожаров и перегрузки электросети

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в условиях жаркой и сухой погоды даже небольшая неосторожность или невнимательность может привести к пожарам в различных местах, особенно на открытых территориях и в лесных массивах. Кроме того, возрастающая потребность в бытовых приборах (кондиционерах и т.д.) для защиты от жары повышает риск перегрузки электропроводки и последующего короткого замыкания.

«В связи с этим МЧС призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокие температуры повышают пожарную опасность.

Так:

не используйте открытый огонь и не курите на полях, в скирдах, стогах сена и вблизи них;

не используйте неисправную сельскохозяйственную технику на полях;

не разбрасывайте материалы, пропитанные смазочным маслом, бензином, керосином, дизельным топливом и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также стеклянные бутылки и осколки стекла;

не бросайте непотушенные окурки и спички;

регулярно очищайте дворы частных домов, хозяйственных и производственных предприятий от сухой травы и мусора;

для разведения костра на природе выбирайте специально отведённое место или место старого костра, открытую площадку без сухой травы, кустов, деревьев и древесных отходов, очистите территорию от травы в радиусе 0,5-1 метра и не оставляйте костёр без присмотра;

не покидайте территорию, пока не убедитесь, что костёр полностью потушен, — сначала его нужно залить водой, а затем засыпать землёй;

не разводите костёр в ветреную погоду;

помните, что разведение костров в лесных зонах запрещено;

для предотвращения пожаров, связанных с электричеством, не перегружайте электросети в домах и на рабочих местах, проверяйте техническое состояние электрооборудования и средств защиты, проводите профилактические испытания и устраняйте обнаруженные неисправности».