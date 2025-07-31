Ильхам Алиев распорядился о мерах по капремонту автодорог в Кюрдамирском районе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог, соединяющих магистраль Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией с селами Сыгырлы, Эршели, Муганлы, Хыныслы и поселком Каррар Кюрдамирского района.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог, соединяющих магистраль Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией с селами Сыгырлы, Эршели, Муганлы, Хыныслы и поселком Каррар с населением 12 тысяч человек, из государственных капиталовложений (инвестиционных расходов), предусмотренных в государственном бюджете АР на 2025 год, выделить Госагентству автодорог Азербайджана первоначально 1,5 млн манатов.

Министерству финансов предписано обеспечить финансирование в указанной сумме.

Министерству экономики поручено предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капремонта автодорог.