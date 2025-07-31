В Азербайджане отец совершил немыслимое, пренебрегая безопасностью своего ребёнка - ВИДЕО

«Иногда родители, особенно те, кто передвигается на велосипедах, мопедах или мотоциклах, не осознавая опасности, подвергают жизнь своих несовершеннолетних детей серьёзному риску, перевозя их на заднем или дополнительном сидении транспортного средства».

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП):

«Нельзя забывать, что телосложение и рефлексы детей не защищены от внезапных ситуаций, и даже лёгкий удар может привести к серьёзным травмам.

Несомненно, ни один родитель не хочет причинить вред своему ребёнку — напротив, он его очень любит и защищает. Однако иногда поступок, а именно перевозка ребёнка на велосипеде или мотоцикле в опасных условиях, можно расценить как поведение, противоречащее этой любви. Не подозревающий об опасности малыш может погибнуть или получить травмы, оставляющие след на всю жизнь, из-за безответственности родителя.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается ко всем родителям и опекунам:

«Никакая причина — спешка, короткое расстояние или личное удобство — не оправдывает угрозу жизни детей. Соблюдая правила, можно избежать трагедии.

Помните: последующее раскаяние не устраняет опасность и не возвращает ваших близких!»