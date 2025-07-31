С этой даты учителя могут выбирать вакансии в рамках конкурса по приёму на работу

В Азербайджане стартует этап выбора вакансий в рамках конкурса по приёму учителей на работу.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Центре человеческих ресурсов.

С 6 августа, 11:00, начнётся этап выбора вакансий для бессрочного трудового договора. Кандидаты, набравшие не менее 34 баллов по общеобразовательной программе и не менее 6 баллов по методике преподавания (в сумме 40 баллов и выше), смогут выбрать вакансии, зайдя в свой личный кабинет до 11:00 11 августа.

Отметим, что, если кандидат откажется от выбранной вакансии после её утверждения, он не сможет участвовать в последующих этапах выбора вакансий в рамках этого конкурса.

Ответы на часто задаваемые вопросы по этапу выбора вакансий можно найти по ссылке: https://miq.edu.az/faq.