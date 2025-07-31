 «Это свинарник»: директора бакинской школы обвинили в оскорблении учителей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

«Это свинарник»: директора бакинской школы обвинили в оскорблении учителей

Фаига Мамедова17:38 - Сегодня
«Это свинарник»: директора бакинской школы обвинили в оскорблении учителей

Были опубликованы аудиозапись и жалобы, свидетельствующие о грубом обращении директора бакинской средней школы №171 Земфиры Масиевой с учителями.

По словам преподавателя английского языка Лейлы Гусейновой, директор выдвигает против учителей необоснованные обвинения. Гусейнова утверждает, что З.Масиева постоянно оскорбляет учителей, создавая невыносимую рабочую атмосферу. Она сообщила, что директор снимала учителей на видео прямо в их классе, используя при этом такие выражения, как «это свинарник».

В ответ на запрос Oxu.Az в Управлении образования города Баку сообщили, что по поводу неподобающего поведения директора и опубликованной аудиозаписи будет проведено расследование.

В сообщении также говорится, что, поскольку педагогический коллектив школы находится в отпуске, расследование будет проведено после его окончания.

«Возникновение каких-либо негативных явлений в образовательных учреждениях недопустимо. Обеспечение здоровой деловой среды в школах и повышение эффективности их работы являются приоритетными задачами. Принятие соответствующих мер в рамках законодательства против явлений, несовместимых с деятельностью школы и учителя, остаётся в центре внимания».

Фаига Мамедова

Поделиться:
469

Актуально

Общество

Какой будет погода в Азербайджане в августе?

Политика

Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

В мире

Пезешкиан: Иран сам виноват в том, что не может наладить взаимоотношения с ...

Общество

Азербайджанцев в Екатеринбурге оставили под стражей

Общество

В одном из районов Баку возникнут перебои в подаче газа

Шокирующая картина в известном бакинском ресторане - ВИДЕО

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска

В Исмаиллы найдено тело утонувшего в реке молодого человека - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В центре Баку автомобиль насмерть сбил ребенка на скутере - ВИДЕО

Два человека, включая ребенка, утонули на пляже в Пиршага

105-летний университет Азербайджана получит новое, но в то же время привычное название

Азербайджан ждёт пик температуры 30 июля

Последние новости

Возобновлено движение коммерческих судов между Азербайджаном и Ираном

Сегодня, 21:20

Завтра в Киеве объявлен траур

Сегодня, 21:01

В одном из районов Баку возникнут перебои в подаче газа

Сегодня, 20:40

Шокирующая картина в известном бакинском ресторане - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

Сегодня, 20:00

Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

Сегодня, 19:45

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска

Сегодня, 19:30

В Китае появились врачи для Лабубу – ФОТО

Сегодня, 19:15

В Исмаиллы найдено тело утонувшего в реке молодого человека - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

В больнице Мешхеда вспыхнул крупный пожар

Сегодня, 18:45

Азербайджанские борцы в этом году завоевали 73 медали на чемпионатах Европы

Сегодня, 18:30

​​​​​​​Песня в исполнении азербайджанцев вошла в мировой ТОП-3 сервиса Shazam - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Пезешкиан: Иран сам виноват в том, что не может наладить взаимоотношения с Азербайджаном

Сегодня, 18:00

Азербайджанская спортсменка погибла в ДТП

Сегодня, 17:46

ChatGPT получает более 2 миллиардов запросов в день

Сегодня, 17:44

В Физули столкнулись грузовик и эвакуатор, есть пострадавшие

Сегодня, 17:41

«Это свинарник»: директора бакинской школы обвинили в оскорблении учителей

Сегодня, 17:38

«Змеи никогда не нападают»: эксперт объяснил причину их появления в Баку

Сегодня, 17:33

Министр науки и образования встретился с победителями Чемпионата Европы среди университетов по футзалу

Сегодня, 17:12

Какой будет погода в Азербайджане в августе?

Сегодня, 17:00
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45