«Это свинарник»: директора бакинской школы обвинили в оскорблении учителей

Были опубликованы аудиозапись и жалобы, свидетельствующие о грубом обращении директора бакинской средней школы №171 Земфиры Масиевой с учителями.

По словам преподавателя английского языка Лейлы Гусейновой, директор выдвигает против учителей необоснованные обвинения. Гусейнова утверждает, что З.Масиева постоянно оскорбляет учителей, создавая невыносимую рабочую атмосферу. Она сообщила, что директор снимала учителей на видео прямо в их классе, используя при этом такие выражения, как «это свинарник».

В ответ на запрос Oxu.Az в Управлении образования города Баку сообщили, что по поводу неподобающего поведения директора и опубликованной аудиозаписи будет проведено расследование.

В сообщении также говорится, что, поскольку педагогический коллектив школы находится в отпуске, расследование будет проведено после его окончания.

«Возникновение каких-либо негативных явлений в образовательных учреждениях недопустимо. Обеспечение здоровой деловой среды в школах и повышение эффективности их работы являются приоритетными задачами. Принятие соответствующих мер в рамках законодательства против явлений, несовместимых с деятельностью школы и учителя, остаётся в центре внимания».

Фаига Мамедова