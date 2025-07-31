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В Азербайджане эти лица смогут выходить на пенсию на льготных условиях

Феликс Вишневецкий11:10 - Сегодня
В Азербайджане эти лица смогут выходить на пенсию на льготных условиях

Премьер-министр подписал постановление о внесении изменений в «Перечень отраслей, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по старости на льготных условиях».

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно новому документу, список лиц, выходящих на пенсию ранее, был уточнён и дополнен. В частности, в льготный список были включены контролёры золотого цеха, а также контролёры, занятые в сферах переработки, дробления, транспортировки и агломерации руды. Вместе с инженерами, в том числе инженерами-электриками, в перечень также вошли металлурги».

В.Байрамов отмечает, что в контексте последних изменений, внесённых Кабинетом Министров, одним из наиболее часто задаваемых нам вопросов остаётся следующий: «На кого распространяется право выхода на пенсию на льготных условиях?»: «Следует отметить, что право на более ранний выход на пенсию предоставляется не только многодетным семьям, но также и ряду других граждан. Право на пенсию на льготных условиях закреплено в Законе «О трудовых пенсиях». Так, статья 8 данного закона определяет категории лиц, имеющих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях за воспитание детей, а статья 9 - другие категории граждан, которые также могут претендовать на льготное пенсионное обеспечение».

Депутат подчеркивает, что согласно вышеуказанному Закону, право на трудовую пенсию по возрасту с уменьшением пенсионного возраста на 5 лет имеют женщины и мужчины, имеющие пятерых и более детей (включая усыновлённых или взятых под опеку детей, потерявших родителей или лишённых родительской опеки), а также родители детей с инвалидностью - при условии, что дети были живы до достижения ими восьмилетнего возраста. Это означает, что в многодетных семьях матери могут выйти на пенсию в 59 лет, а если этим правом пользуются отцы, то они выходят на пенсию в возрасте 60 лет.

Согласно статье 9 Закона, список граждан, имеющих право на пенсию по возрасту на льготных условиях, является достаточно обширным. Так, независимо от последнего места работы, мужчины и женщины, проработавшие в определённых сферах искусства, а также на подземных, особо вредных и тяжёлых работах, указанных в перечне, утверждённом Кабинетом Министров, получают право на досрочную пенсию (пенсионный возраст снижается на 5 лет):

- мужчины - при наличии не менее 12 лет 6 месяцев стажа на таких должностях,

- женщины - при наличии не менее 10 лет,

Кроме того, для лиц, страдающих гипофизарным нанизмом (лилипуты) и имеющих нарушение физиологической пропорциональности (диспропорциональные формы карликовости), пенсионный возраст уменьшается на 20 лет, при условии наличия не менее 5 лет страхового стажа.

«Сотрудники, занятые на должностях в сфере гражданской авиации, связанных с полётами и летно-испытательной деятельностью, имеют право на трудовую пенсию на 15 лет раньше, если их страховой стаж на таких должностях составляет не менее 25 лет, а в случае освобождения от полётной работы по состоянию здоровья - не менее 20 лет. В то же время, в ряде государственных структур, включая прокуратуру, вооружённые силы, органы юстиции и другие, также предусмотрено право на более ранний выход на пенсию - в зависимости от продолжительности службы», - продолжает Вугар Байрамов.

Подытоживая, депутат отмечает, что наряду со всем вышесказанным, также будут представлены предложения, направленные на предоставление более широкому кругу граждан права на досрочный выход на пенсию: «Углубление пенсионных реформ делает всё более актуальным использование не только количественных, но и качественных критериев при определении пенсионного возраста».

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