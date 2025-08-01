В Шеки задержали виновных в поджоге 860 гектаров - ВИДЕО

Сотрудники Шекинского районного отдела полиции задержали лиц, которые подожгли 860 гектаров скошенных зерновых и пастбищ на территории села Ашагы Гёйнюк.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате расследования было установлено, что этими лицами являются жители района — 48-летний Мазахир Садыгов и 40-летний Асиф Махмудов. Выяснилось, что они умышленно подожгли свой паевой земельный участок, чтобы подготовить его к вспашке, в результате чего огонь охватил гораздо большую территорию, передает 1news.az.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

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