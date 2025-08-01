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Граждане Афганистана пытались незаконно пересечь границу Азербайджана

Фаига Мамедова13:50 - Сегодня
Граждане Афганистана пытались незаконно пересечь границу Азербайджана

30 июля при попытке нарушения государственной границы были задержаны двое граждан Исламской Республики Афганистан.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила Государственная пограничная служба (ГПС).

Было отмечено, что 30 июля на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» пограничных войск ГПС были задержаны двое граждан Афганистана - Касими Реза Хабибулла, 1999 года рождения, и Гасани Мухаммедриза Мухаммеднаим, 2002 года рождения, — при попытке нарушения государственной границы из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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