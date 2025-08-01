Свыше 152 кг марихуаны под видом салата: таможенники Астары изъяли крупную партию - ФОТО

В результате специальной операции, проведённой сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, была пресечена попытка контрабандного ввоза наркотических веществ.

Из незаконного оборота изъято свыше 152 килограммов марихуаны, которую пытались провезти под видом обычного салата.

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошёл на таможенном посту Джануб-Астара, расположенном на границе с Ираном. Современное рентгеновское оборудование, установленное на пограничном пункте, зафиксировало подозрительные аномалии в грузовом автомобиле, следовавшем транзитом из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.

Для углублённой проверки была привлечена специально обученная служебная собака, среагировавшая на наличие запрещённых веществ. В ходе тщательного досмотра оперативники обнаружили 478 свёртков, тщательно замаскированных, завернутых в фольгу и спрятанных среди настоящих листьев салата.

Общий вес изъятой марихуаны с упаковкой составил 152 килограмма 295 граммов.

По данному факту начато расследование.