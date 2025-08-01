Процесс получения разрешения на посещение Карабаха стал проще

В целях повышения удобства граждан и их удовлетворённости использованием государственных услуг, Министерство внутренних дел постоянно совершенствует мобильное приложение "E-Polis". Благодаря этим нововведениям процесс получения разрешения на посещение освобожденных территорий стал более быстрым и удобным.

Как сообщает пресс-служба МВД, новая функция в мобильном приложении позволяет получить электронное разрешение на въезд в Карабах. Для этого необходимо зайти в приложение и выбрать на главной странице «Разрешение в Карабах» или в списке «Услуги» пункт «Получение разрешения на въезд на освобождённые территории», передает 1news.az.

В открывшемся окне, нажав кнопку «Подать заявку», вы вводите свои контактные данные для своевременного получения уведомлений. На следующем этапе вы выбираете территории и даты, которые хотите посетить. Обратите внимание, что разрешение выдаётся на срок не более 5 дней.

После ввода в приложение государственного регистрационного номера и номера свидетельства автомобиля, на котором вы планируете поездку, будет разрешён въезд до 9 человек, в зависимости от количества посадочных мест в транспортном средстве.

Также сообщаем, что пассажирами могут быть как местные, так и иностранные граждане, имеющие соответствующие документы. Завершить подачу заявки можно, проверив введённые данные и нажав кнопку «Подтвердить». Уведомления будут отправлены либо в ваш личный электронный кабинет, если он есть, либо на ваш мобильный номер через SMS.

Пользуйтесь постоянно обновляемыми функциями приложения "E-Polis", и пусть ваша дорога будет открытой и безопасной.