​​​​​​​«Я очень хочу, чтобы моя дочка жила»: Мама борется за жизнь дочери с рецидивом лейкоза

В нашу редакцию 1news.az обратилась Эльяна Баширова, мама 15-летней Шаханы, с криком о помощи. Её дочь борется с острым лимфобластным лейкозом (рак крови).

По словам мамы, шесть лет назад Шахане поставили страшный диагноз, и с тех пор семья ведёт непрерывную борьбу. Лечение было долгим, тяжёлым, но завершилось успешно благодаря поддержке неравнодушных людей.

«Однако сейчас болезнь снова прогрессирует, и состояние моей девочки стремительно ухудшается. Врачи констатируют рецидив и говорят, что для пересадки костного мозга Шахане необходимо добиться полной ремиссии, но в Азербайджане это сделать не удалось», - рассказала Эльяна ханум.

Как поведала нам убитая горем мама, сейчас Шахана находится в Турции, но дорогостоящее лечение там семье не по карману.

«Мой муж оставил семью, когда дочка заболела, и не оказывает никакой помощи. Все эти годы рядом с моей девочкой были я и мои родители. Но ситуация усугубилась тем, что сейчас моя мама тоже заболела раком и сейчас тоже проходит курс химиотерапии», - рассказывает Эльяна Баширова.

По ее словам, она не может работать, так как всё своё время посвящает уходу за Шаханой. Один курс лечения, который является критически важным для подготовки к операции, стоит 14 000 долларов. После его успешного завершения врачи смогут приступить к поиску подходящего донора для пересадки костного мозга. Эльяна Баширова сама тоже сдала свои образцы для донорства и надеется, что сможет помочь своей дочери.

«Прошу всех неравнодушных людей помочь моей дочери! Помогите мне спасти её. Я очень хочу, чтобы моя дочка жила, как все дети, ходила в школу, радовалась жизни», — сквозь слёзы говорит Эльяна ханум.

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