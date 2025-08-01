Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи - ФОТО

В Гаджигабуле произошло ДТП с участием машины скорой помощи, есть погибшие и пострадавшие.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на участке трассы Баку-Газах, проходящем через село Навахи Гаджигабульского района.

Машина скорой помощи, которой управлял Гамзаев Намиг Мариф оглу, 1971 года рождения, житель села Бёюк Бахманлы Физулинского района, врезалась в дорожное ограждение. В результате аварии погиб Расул Гурбанлы, 1993 года рождения, житель Физулинского района. Водитель и врач, Гулиев Алиага Тахмаз оглу, 1965 года рождения, житель села Араз Дилагарда Физулинского района, с различными травмами были госпитализированы в Ширванскую больницу.

Сообщается, что погибший Расул Гурбанлы был сотрудником Физулинского районного отдела полиции.

Отметим, что машина скорой помощи Физулинской районной больницы попала в аварию на обратном пути в Физули, после того как доставила пациента в Баку.

По факту ведётся расследование.