Дорожная полиция призывает не сажать домашних животных за руль - ВИДЕО

Все внимание водителя при управлении автомобилем должно быть сосредоточено на дороге, происходящих вокруг процессах и на управлении транспортным средством.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП):

«К сожалению, некоторые водители за рулём держат на руках домашних животных, создавая тем самым серьёзную опасность как для себя, так и для других участников движения.

Животное на руках в любой момент может отреагировать непредсказуемо, отвлечь внимание водителя или помешать управлению автомобилем. Такие случаи значительно повышают риск аварии и могут привести к трагическим последствиям.

Следует отметить, что для перевозки животных в автомобиле обязательно необходимо использовать специальные приспособления. Их неиспользование является нарушением правил дорожного движения и создает опасную ситуацию на дорогах.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз призывает водителей быть ответственными и ни в коем случае не допускать за рулём отвлекающих действий.

Помните: мгновенная невнимательность может привести к необратимым последствиям!»

Представляем кадры, на которых женщина-водитель в Азербайджане управляет автомобилем с собакой на руках.