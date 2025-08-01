Шюшябянд, Рязиль, Стакан: в Азербайджане назвали самые странные имена для детей

Халатное отношение к выбору имени негативно сказывается на жизни детей.

Как передает 1news.az, об этом в интервью Report заявила заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров Саялы Садыгова.

Она отметила, что основная ответственность за выбор имени лежит на отце и матери. Поэтому выбор имени ещё больше повышает ответственность родителей:

«Поскольку необдуманно данные родителями имена впоследствии приводят к тому, что дети их меняют. Негативные последствия этого становятся более заметными, когда ребёнок вырастает. Халатное отношение к выбору имени негативно влияет на жизнь детей. К сожалению, некоторые родители, забыв о своих священных обязанностях, дают своим детям следующие имена: Стакан, Шюшябянд, Тюрьма, Джандярд, Кяниз, Кюндя, Кюляк, Мялумат, Мейхош, Гачмаз, Бютёв, Рязиль, Шикяйят».